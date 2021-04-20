Оперштаб Красноярского края опубликовал статистику по коронавирусу на 20 апреля 2021 года

В Красноярском крае еще 12 человек скончались от коронавируса за сутки Мария ЛЕНЦ Фото:

Так, за сутки в Красноярском крае диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 117 человек. В общей сложности коронавирусом в регионе заразились 69 188 человек. Темп прироста заболеваемости за сутки, по данным краевого Роспотребнадзора, составляет 0,2%.

Продолжается прирост случаев выздоровлений. За сутки от ковида излечились еще 95 пациентов. За все время в Красноярском крае после коронавируса выздоровели и выписались из больниц 63 830 человек.

Вместе с тем, число летальных случаев не опускается. За сутки жертвами COVID-19 стали еще 12 человек. С начала пандемии от коронавируса в крае погибли 3 394 человека.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 16 598 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 1 171 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 589 049, - добавили в пресс-службе Роспотребнадзора Красноярского края.