На правобережье Красноярска появится новая кольцевая развязка

Фото: мэрия Красноярска

Новая кольцевая развязка появится на перекрестке улиц Монтажников и Алеши Тимошенкова на границе Свердловского и Кировского районов. Этот участок попал в план работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по инициативе жителей Водников.

Фото: мэрия Красноярска

В мэрии Красноярска сообщают, что данный участок – один из самых сложных и аварийных в городе. Две улицы пересекаются, по факту, не в одном месте, а сразу в пяти. Здесь же расположена автобусная остановка. Это осложняет дорожную обстановку – водители и пешеходы постоянно конфликтуют, путаются, кто кому должен уступить дорогу и нарушают ПДД.

- В этом году перекресток будет кардинально переустроен. Там появятся два автомобильных кольца, новые знаки, разметка, пешеходные переходы. Также в соответствии с проектной документацией остановки общественного транспорта перенесут так, чтобы они соответствовали современным нормам безопасности, - добавили в пресс-службе городской администрации.